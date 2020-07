Decisivo para um, amistoso de luxo para o outro. Assim será a tônica do duelo entre Atlético x Patrocinense, marcado para às 21h30 desta quarta-feira (29), no Mineirão. O confronto, válido pela última rodada da primeira fase do Campeonato Mineiro é de extrema importância para os donos da casa.

Com 19 pontos e ainda não garantido nas semifinais da competição estadual, o alvinegro precisa de uma vitória simples para não depender de um tropeço do Cruzeiro contra a Caldense; esta partida será disputa em Poços de Caldas, no mesmo horário.

Com 17 pontos, a Raposa precisa derrotar o Periquito (por diferença de três gols) para seguir sonhando sem depender do resultado do rival Atlético. Caso aconteça uma zebra no Gigante da Pampulha e o time de Patrocínio alcance uma vitória, os celestes se classificam com triunfo simples no Sul de Minas.

Sem mais objetivos no Estadual, a equipe comandada pelo ex-goleiro Milagres enfrentará a de Jorge Sampaoli sem desfalques em relação ao último jogo; no domingo (26), acabou derrotada pelo Boa Esporte por 1 a 0.

Fazendo mistério, o treinador não fala sobre os onze que enfrentarão o Galo nesta noite, mas utilizará vários jovens atletas com os quais já havia trabalhado nas categorias de base do América. Sampaoli, por sua vez, apesar de também não divulgar os titulares, não deve realizar grandes mudanças em relação ao time que empatou por 1 a 1 com o América.

A novidade aguardada é a estreia do atacante Keno. O lateral-esquerdo Arana, que cumpriu suspensão no clássico, retorna à função.

O jogador de 30 anos teve o nome divulgado no BID da CBF nesta terça-feira (28) e, finalmente, está apto a ser relacionado.



Ficha Técnica:

Atlético x Patrocinense

Atlético: Rafael; Guga, Alonso, Réver e Arana; Allan, Nathan, Hyoran, Marquinhos (Keno), Savarino e Marrony. Técnico: Jorge Sampaoli.

Patrocinense: Tiago; Émerson, Fernando, Nilo (Alex) e Pedro Rosa. Uislei, Thiago Lima, Magalhães, Danielzinho, Gladiador e Vitor Rafael. Técnico: Milagres.

Motivo: 11ª rodada do Campeonato Mineiro

Local: Mineirão

Horário: 21:30

Data: 29/07/2020

Arbitragem: Paulo Cézar Zavonelli, auxiliado por Pablo Almeida Costa e Magno Arantes Lira