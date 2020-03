As listas de relacionados de Atlético e Cruzeiro para o clássico deste sábado (7), às 19h, no Mineirão, estarão repletas de jogadores que nunca sentiram o gosto de jogar a partida de maior rivalidade no Estado.



No lado atleticano, os prováveis titulares Arana, Allan e Hyoran vão conhecer pela primeira o tamanho do envolvimento do jogo. Os recém-chegados Mailton, Borrero, Savarino também podem estrear no duelo.



O volante Allan já disputou vários clássicos no Rio de Janeiro, quando jogava pelo Fluminense. Mas a sensação de atuar no maior confronto de Minas é diferente. “Eu acho que o clássico de sábado tem um sabor especial porque a cidade só tem os dois times. É bem parecido com o GreNal. Tem um sabor especial por ser Atlético e Cruzeiro. Espero que a gente possa ganhar para fazer nossa torcida feliz”, disse o volante.

Allan disputou clássicos no Rio de Janeiro Allan disputou clássicos no Rio de Janeiro



O lado cruzeirense é ainda mais recheado de estreantes. Com o elenco quase todo modificado nesta temporada, sobrou para a garotada tentar “reconstruir” o clube. Neste sábado, metade do time vai fazer o primeiro clássico no time principal.



Arthur, João Lucas, Adriano, Pedro Bicalho, Jadsom, Maurício e Everton Felipe têm boas chances de começar o duelo. Rafael Santos, Marco Antônio, Jhonata Robert, Thiago, Alexandre Jesus, Welinton são atletas que também podem pintar no decorrer da partida.

Everton Felipe disputou clássicos no Rio de Janeiro e em São Paulo Everton Felipe disputou clássicos no Rio de Janeiro e em São Paulo



Suspenso, o volante Felipe Machado seria outro jogador que atuaria pela primeira vez no clássico entre Atlético e Cruzeiro.



Possíveis estreantes



Atlético: Arana, Allan, Hyoran, Mailton, Borrero, e Savarino



Cruzeiro: Arthur, João Lucas, Rafael Santos, Adriano, Pedro Bicalho, Jadsom, Maurício, Marco Antônio, Jhonata Robert, Thiago, Welinton, Alexandre Jesus