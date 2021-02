Quando a bola rolar neste sábado (13) para Atlético x Bahia, as duas equipes brigarão por objetivos distintos: enquanto os mineiros ainda tentam colocar no líder Internacional, missão complicadíssima restando três rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, os baianos querem seguir fora da zona de rebaixamento.

Com 61 pontos, cinco a menos que o Colorado, a equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli ostenta o fato de ser a melhor mandante da competição mais importante do país. Até o momento, foram 13 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota; o aproveitamento é de 82%.

Curiosamente, o Bahia é o pior visitante. Com 37 pontos e, por critérios de desempate, primeiro time fora do Z-4, o Tricolor tem duas vitórias, cinco empates e 10 derrotas fora de seus domínios. O aproveitamento é de 22%.

Dono do segundo ataque mais efetivo, ao lado do Internacional, o time atleticano balançou a rede 58 vezes. Este, inclusive, é o mesmo número de gols sofridos pelos baianos, donos da segunda pior defesa.

No primeiro turno, as duas equipes se enfrentaram no Nordeste e o Bahia levou a melhor, vencendo por 3 a 1 e, na ocasião, tirando o Atlético da liderança do Brasileirão.

O duelo da 36ª rodada está marcado para às 19h, no Mineirão.