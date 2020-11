A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou nesta segunda-feira (9) a troca de data e horário do confronto entre os atuais primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, Internacional e Atlético.

Com mando do Galo, o duelo que estava marcado para 5 de dezembro, às 19h, no Mineirão, passou para o dia seguinte, um domingo, às 18h15. A alteração atende aos ajustes feitos pela emissora detentora dos direitos de transmissão da competição mais importante do país.

Com 36 pontos, o Colorado ostenta o topo da tabela, com um a mais que o Alvinegro. Cabe lembrar que os gaúchos também têm um jogo a mais que os mineiros. No próximo dia 18, o Atlético enfrentará o Athletico-PR, para, finalmente, concluir a 6ª rodada da Série A.

Antes de encarar o Internacional, os comandados de Jorge Sampaoli terão pela frente Corinthians (F), Atlhetico-PR (C), Ceará (F) e Botafogo (C).