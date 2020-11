O dia 17 de novembro, quando será disputada a quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, que será no Qatar, pode acontecer um duelo com cara de Atlético x Cruzeiro. O jogo Paraguai x Bolívia, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, pode ter o atleticano Junior Alonso marcando o cruzeirense Marcelo Moreno.

Os dois foram convocados para defender suas respectivas seleções na briga por uma vaga no próximo mundial e podem se enfrentar pela primeira vez, na condição de atletas dos dois rivais.

Sem se enfrentar num Cruzeiro x Atlético, Marcelo Moreno e Junior Alonso podem ser adversários no Paraguai x Bolívia, doa dia 17, em Assunção, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022

O confronto internacional entre eles não é inédito. Em 15 de novembro de 2016, Bolívia e Paraguai jogaram no Estádio Hernando Siles, em La Paz, pela 12ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa da Rússia, em 2018.

Os bolivianos venceram por 1 a 0, e o gol foi contra, de outro jogador que atua no futebol brasileiro, o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras.

Nesta partida, o canhoto Junior Alonso não chegou a viver um duelo com o centroavante Marcelo Moreno, pois jogou como lateral-esquerdo. A dupla de zaga paraguaia teve Paulo da Silva ao lado de Gustavo Gómez.

Antes, a primeira partida da seleção paraguaia vivida por Junior Alonso foi contra a Bolívia, com Marcelo Moreno em campo. O hoje atleticano ficou apenas no banco de reservas e não participou da goleada por 4 a 0 do Paraguai, em jogo disputado no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção. Os gols dos donos da casa foram de Gustavo Gómez, que mais uma vez formou dupla com Paulo da Silva, Richard Ortiz, Roque Santa Cruz e o ex-atleticano Jonathan Fabbro.

Clássico

Contratado pelo Atlético durante a parada do futebol por causa da pandemia pelo novo coronavírus, Alonso nunca disputou o clássico contra o Cruzeiro. Isso poderia acontecer no Campeonato Mineiro, mas a Raposa não se classificou para a fase final da competição.

No Campeonato Brasileiro, pelo menos em 2020 o clássico mineiro não será disputado, pois cada clube está numa divisão. A chance do duelo Alonso x Moreno acontecer em Minas Gerais fica para o Estadual do ano que vem.