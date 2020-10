Marcado para 17h da próxima segunda-feira (2), o duelo entre Palmeiras e Atlético será de fundamental importância para a equipe comandada pelo técnico Jorge Sampaoli. Além de tentar quebrar o jejum de vitórias (já são três partidas) e de ter a chance de seguir na cola de Internacional e Flamengo, o Galo pode também se distanciar no pelotão que bate à porta do G-4.

Com 32 pontos e com uma partida a menos que os atuais líderes, os mineiros ocupam a terceira colocação. Em relação ao confronto com o alviverde paulista, está será a 55ª vez que se enfrentão pela competição mais importante do país.

Nos últimos dez jogos pela Série A, foram seis empates e duas vitórias para cada lado. Em 2019, o Palmeiras venceu em BH, por 2 a 0, e, no Allianz Parque, o Atlético arrancou um empate por 1 a 1.

Confira o retrospecto de Atlético x Palmeiras:

Pelo Brasileirão:

54 jogos

19 vitórias do Atlético

11 empates

24 vitórias do Palmeiras

Geral:

82 jogos

28 vitórias atleticanas

16 empates

38 vitórias palmeirenses