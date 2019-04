A Copa do Brasil prossegue nesta quarta-feira com um duelo catarinense entre Criciúma e Chapecoense, times que disputarão uma vaga na quarta fase. O mesmo vale para Santa Cruz e ABC, que vão se encontrar no Recife. No Pará, Bragantino-PA e Aparecidense-GO ainda vão duelar pela segunda fase.



O Criciúma vai ter de em casa, no estádio Heriberto Hulse, e tirar a vantagem da Chapecoense, que na Arena Condá ganhou por 3 a 2 e agora joga pelo empate. A vitória por um gol de diferença leva o Criciúma a definir a vaga nos pênaltis. Se vencer por dois gols, avançará à quarta fase direto e ainda embolsará R$ 1,9 milhão. Os dois clubes são semifinalistas no Campeonato Catarinense, ao lado de Avaí e Figueirense.



A situação é parecida para o Santa Cruz que perdeu em Natal, por 1 a 0, para o ABC. Agora precisa vencer por dois gols para avançar com o apoio de sua torcida no Arruda.



Outros dois jogos envolvem cariocas. No Maracanã, em jogo adiado de terça para quarta, devido às chuvas no Rio, o Fluminense recebe o Luverdense, após empate sem gols no Mato Grosso. Só precisa vencer. Na Ressacada, o Avaí pega o Vasco para tentar reverter a derrota, por 3 a 2, em São Januário. O time catarinense tem de ganhar por dois gols de vantagem, enquanto o carioca pode empatar para chegar à quarta fase.



SEGUNDA FASE - No Mangueirão, em Belém, o Bragantino-PA vai receber a Aparecidense, que derrubou a Ponte Preta na primeira fase. O time goiano venceu o paulista duas vezes. Na primeira fez 1 a 0, mas teve o resultado anulado por interferência externa, segundo o STJD.



Na segunda vez, porém, fez 2 a 0 e carimbou sua vaga. Este jogo, portanto, ainda é válido pela segunda fase. Quem vencer avança. Em caso de empate, por qualquer placar, a vaga vai ser definida na cobrança de pênaltis.



Confira os jogos da Copa do Brasil nesta quarta-feira:

19h15 - Bragantino-PA x Aparecidense-GO (2.ª fase)

Criciúma X Chapecoense (ida 2 x 3)

Fluminense x Luverdense (ida 0 x 0)



21h30 - Santa Cruz x ABC (ida 0 x 1)

Avaí x Vasco (ida 2 x 3)