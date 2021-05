A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou as datas dos duelos entre América e Criciúma pela terceira fase da Copa do Brasil. Inicialmente marcados para 20 e 27 de maio, as partidas serão realizadas em 2 e 9 de junho. A primeira partida será disputada no Independência e o jogo de volta no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma.

Segundo a CBF, a mudança ocorreu em razão de um pedido da emissora de TV detentora dos direitos de transmissão da competição. Com isso, o Coelho terá duas semanas livres para se preparar para os dois jogos da final do Campeonato Mineiro, contra o Atlético, nos dois próximos domingos.

O Alvinegro, por sua vez, vai dividir as atenções do Estadual com compromissos pela Copa Libertadores nas próximas semanas.

Nas duas primeiras fases da Copa do Brasil, o América passou por Treze-PB e Ferroviário-CE.

O Criciúma, por sua vez, levou a melhor sobre Marília-SP e Ponte Preta.

