A vitória sobre o La Equidad, no Independência, pela partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana, foi sofrida. Depois de sair perdendo por 1 a 0, o Galo virou com gols da dupla de volantes Jair e Elias, que reconheceram que o time alvinegro precisa calibrar mais o pé se quiser avançar na competição. O duelo de volta será na próxima terça-feira (27), em Bogotá.

“É preciso ter calma para finalizar. Estamos jogando bem. Mas é preciso mais tranquilidade. Todo mundo tem confiança nos nossos atacantes e em todos os demais jogadores da equipe. Todos nós temos capacidade para fazer gol”, destacou Elias.

Jair corroborou com o companheiro de setor. “Poderíamos ter feito mais. Não conseguimos botar mais bolas pra dentro. Temos uma pequena vantagem. Agora é descansar, pois no fim de semana tem jogo pelo Brasileiro”, disse.

No sábado (24), às 11h, o Atlético recebe o Bahia, no Independência, pela 16ª rodada da Série A. Depois, viaja para a Colômbia, onde decide seu futuro na Sul-Americana. Contra o La Equidad, no jogo de volta, precisa de, no mínimo, um empate para se classificar.