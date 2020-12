A dupla dinâmica do América voltou a fazer a diferença. Artilheiros do Coelho na temporada, Rodolfo e Ademir balançaram as redes na noite desta quinta-feira (17), comandaram a virada para cima do Figueirense, por 2 a 1, no Orlando Scarpelli, e colocaram o alviverde a apenas dois pontos da Chapecoense.

E justamente a Chape será a adversária da equipe dirigida por Lisca neste domingo (20), às 16h, no Independência, na ‘decisão’ da Série B do Campeonato Brasileiro. Para este confronto que vale a liderança, o América contará novamente com o faro de gol desta aliança que tão bem está fazendo ao time mineiro.

No Orlando Scarpelli, Rodolfo anotou seu 14° tento em 42 partidas disputadas em 2020. São duas bolas na rede a mais que Ademir, que entrou em campo pela 40ª vez no ano.

A dobradinha veio depois que Matheus Neris abriu o placar para o Figueira logo aos 8 minutos. Ainda no primeiro tempo, aos 37, Rodolfo empatou, e a menos de um minuto da segunda etapa, Ademir deixou o dele.

Se vencer no domingo, o América chega a 59 pontos, contra 58 da Chape. A ver.

FIGUEIRENSE 1 X 2 AMÉRICA

Motivo: 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Data: 17 de dezembro de 2020

Estádio: Orlando Scarpelli

Cidade: Florianópolis

Arbitragem: Vinicius Furlan, auxiliado por Daniel Paulo Ziolli e Luiz Alberto Andrini Nogueira, todos paulistas

Cartões amarelos: Jhonatan e Guilherme (Figueirense)

Gols: Matheus Neris aos 8 minutos e Rodolfo aos 37 do primeiro tempo; Ademir a menos de 1 minuto do segundo tempo

FIGUEIRENSE

Rodolfo Castro; Thiaguinho (Davi Kuhn), Matheus Neris, Jhonatan e Renan Luís; Patrick, Nonato (Guilherme), Léo Artur e Diego Gonçalves (Micolta); Bruno Michel (Geovane Itinga) e Alecsandro (Lucas Barcelos)

Técnico: Jorginho

AMÉRICA

Matheus Cavichioli; Daniel Borges, Messias, Anderson e João Paulo (Sávio); Sabino, Geovane (Calyson) e Marcelo Toscano (Léo Gomes); Ademir, Felipe Azevedo (Felipe Augusto) e Rodolfo (Léo Passos)

Técnico: Lisca