O vôlei de praia do Brasil começou muito bem a etapa de Jinjiang, na China, que é de nível quatro estrelas, do Circuito Mundial. As duas duplas inscritas no qualifying - Alison/Álvaro Filho e Talita/Taiana - venceram os seus jogos nesta quarta-feira e avançaram à fase de grupos, fazendo com que o País tenha nove times na principal fase da competição.



Alison e Álvaro Filho, que passaram a primeira rodada do qualifying sem terem que entrar em quadra, por serem "bye", fizeram o jogo decisivo, valendo a vaga, contra os espanhóis Huerta e Menendez e venceram por 2 sets a 0 (29/27 e 21/13). Eles jogarão agora no Grupo F e estreiam contra os chineses Zhuoxin Li e Chaowei Zhou. Também completam o grupo os brasileiros Pedro Solberg/Vitor Felipe e os mexicanos Virgen/Ontiveros.



Álvaro Filho analisou a vitória no primeiro compromisso na China e vaga na fase principal do torneio. "É um jogo importantíssimo para que possamos seguir no torneio, o primeiro set foi mais disputado, mas depois conseguimos impor nosso jogo. Estamos trabalhando duro, passo a passo, para apresentarmos um bom trabalho nesta etapa", comentou o defensor.



As outras duplas brasileiras no naipe masculino também já conheceram os seus adversários. André Stein/George estão no Grupo E, enfrentando na estreia os australianos Cole Durant e Damien Schumann. Já Evandro/Bruno Schmidt está na chave G e faz o primeiro jogo contra os chineses Likejiang/Jiaxin.



FEMININO - Talita e Taiana também superaram o qualifying para avançar à fase de grupos, vencendo o jogo decisivo na segunda rodada contra as suíças Laura Caluori e Dunja Gerson por 2 sets a 0 (21/14 e 21/15). Elas estarão agora no Grupo F e estreiam contra as japonesas Ishii e Murakam. Na mesma chave estão Carol Solberg e Maria Elisa, que encaram as finlandesas Lehtonen/Ahtiainen.



No Grupo B estão Ana Patrícia/Rebecca, que fazem o primeiro jogo contra as chinesas Bai/Yuan. Na chave C, Ágatha/Duda encara na primeira partida as gregas Arvaniti/Karagkouni. Fechando a lista, Fernanda Berti e Bárbara Seixas estão no Grupo G e pegam as espanholas Amaranta/Lobato.