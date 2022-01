O primeiro gol do Atlético na temporada 2022 foi do meia Dylan Borrero. O jogador marcou aos 43 do segundo tempo e cravou um empate por 1 a 1, com o Villa Nova, nessa quarta-feira (26), pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. O colombiano falou sobre o novo técnico, suas projeções para 2022 e a estreia no Estadual.

“Feliz demais pelo gol. Primeiro deste ano. No segundo tempo fomos em cima dos caras, mas o empate não foi satisfatório para nós. Temos que trabalhar pouco a pouco, pois é o primeiro jogo da temporada”, disse Dylan.

O jogador está no Atlético desde janeiro de 2020 e com a camisa alvinegra marcou três gols. Sob o comando dos técnicos Dudamel, Jorge Sampaoli e Cuca, sempre atuou como reserva. Agora, mesmo que o treinador “El Turco” não tenha definido sua equipe principal, o meia teve a oportunidade de entrar no jogo aos 17 minutos do segundo tempo, empatar para o Galo e conquistar ainda mais a confiança da torcida.

Diante disso, ele projetou: “Acho que fui (conquistando) maturidade pouco a pouco, e ganhando adaptação. Acredito que esse ano vai ser bom para o Galo. Acredito que esse ano vai ser o meu melhor ano”.

Ele também comentou sobre as instruções dadas pelo novo técnico Toni Mohamed: “Ele quer que eu tenha mais velocidade, correr nas costas da defesa e acho que foi o que fiz ontem, e por causa disso, saiu o gol”.

Ainda sobre o treinador, o meia se mostrou à disposição para executar as vontades de “El Turco”: “Estou preparado para jogar onde o treinador achar que devo jogar. Qualquer posição é boa para mim. Estou adaptado para jogar na beirada direita, esquerda, às vezes jogar pelo interior. Estou preparado para isso”.

A respeito de possíveis empréstimos para outros clubes em 2022, Borrero ressaltou que se sente satisfeito no time alvinegro. “Sempre fui e estou sendo feliz aqui no Galo".