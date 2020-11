O Atlético apresentou nesta quarta-feira (25), minutos antes do duelo contra o Botafogo, o terceiro uniforme da linha 2020, em parceira com a fornecedora francesa Le Coq. Na cor cinza e com um escudo retrô, a camisa já está à venda na Loja do Galo (matriz) e também nas filiais.

Agradando bastante os torcedores, a empresa conversa com o clube para renovação do vínculo, que se encerra em dezembro. A expectativa é que o martelo seja batido, mesmo com algumas pendências que estão sendo discutidas entre as partes.

Confira o vídeo de lançamento: