"E o Roger Guedes?". Pelas redes sociais, durante lives ou de qualquer outra forma que o atleticano encontra para interagir, com certeza esta é a pergunta da quarentena. Com grande parte dos torcedores sonhando com o retorno do atacante de 23 anos - o que seria uma espécie de cereja do bolo para o ataque alvinegro -, o segredo ainda paira no ar. Existe mesmo essa possibilidade?

Com a expectativa de retorno do futebol chinês antes do brasileiro, a diretoria atleticana vê uma barreira importante para tentar repatriar o jogador do Shandong Luneng, além dos vencimentos altíssimos na Ásia. Porém, ainda em terras tupiniquins, Guedes segue se preparando fisicamente. Revelado pelo Criciúma, ele adotou o Sul do país para seguir aprimorando o quesito.

"A preparação do Guedes tem sido igual como se ele estivesse no clube, treinando. Ele tem todo um planejamento de volume/intensidade da semana (de segunda a sábado). Ao final dos treinamentos, ele passa um feedback com a percepção subjetiva do esforço da sessão", conta Ramon Fabris, preparador físico do Criciúma e personal de Guedes, ao Hoje em Dia. Eles trabalharam juntos no clube e, desde janeiro de 2017, também fazem trabalhos particulares.

"Realizamos treinamentos que englobam todas as valências físicas que um atleta de futebol exerce no jogo. Dentro dos treinos realizamos a parte física dividindo os treinos em anaeróbico lático/alático. Fazemos também circuitos de acelerações e sprints lineares e com trocas de direções. Há também treinos de finalizações. Quando as atividades são na academia, procuramos enfatizar a força e potência, que são o que o jogador mais precisa", acrescenta.

Amigo de Guedes, Ramon alugou um campo para ministrar as atividades. Além do atacante, outros atletas também participam do trabalho. A dupla, por sua vez, iniciou a preparação no dia 4 de março, seguindo todas as recomendações dos órgãos com relação ao Covid-19.

"Ele está fazendo a minha programação, até porque faço parte do Criciúma Esporte Clube. Então, programamos todo o planejamento como se ele estivesse na China. Estamos mantendo a rotina que ele executa no Shandong, mesmo nesta fase", explica Fabris.

"Sobre peso e percentual de gordura, o que posso garantir é que ele está dentro de ambos. O Guedes é o um atleta bem comprometido", finaliza.