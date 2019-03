Três jogadores que integram o elenco principal do Cruzeiro foram cedidos temporariamente ao técnico do time sub-20 da Raposa, Ricardo Resende, para a disputa da Copa do Brasil da categoria. São eles: o zagueiro Cacá, o volante Ederson e o volante Michel.



A Copa do Brasil Sub-20 começa para o Cruzeiro nesta quarta-feira (20), contra o Confiança, às 15h, na Arena Bastião, em Aracaju.



Outro atleta com idade sub-20 no elenco celeste, o atacante Vinícius Popó, que ultrapassou a marca de cem gols pela base cinco estrelas, poderia ter sido chamado para a Copa do Brasil. Entretanto, o centroavante continuará à serviço da equipe principal do Cruzeiro.



A informação da convocação de Ederson, Cacá e Michel para o time sub-20 foi confirmada pelo Hoje em Dia com a assessoria de imprensa do time principal do Cruzeiro, após divulgação do perfil “Base Celeste”, no Twitter.