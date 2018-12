O lateral-direito Edilson foi contratado no começo de 2018 e logo em sua primeira temporada vestindo o azul e branco do Cruzeiro conquistou dois títulos: o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil.

“Com 38 jogos e um gol na temporada, além dos dois troféus conquistados, Edílson fez um balanço positivo de seu primeiro ano na Toca II. “Avaliação positiva, primeiro semestre fomos campeões do Mineiro, e no segundo, com muita dificuldade, disputando três competições, conquistamos o hexa da Copa do Brasil, competição muito valorizada por nós. Balanço muito positivo no meu primeiro ano”, disse em entrevista à Rádio Itatiaia.

O ponto positivo destacado pelo jogador neste curto período de clube foi o nível de competitividade e qualidade do elenco.

“Desde que eu sai de lá (do Grêmio), disse que viria para conquistar títulos, esse era meu objetivo. Até pelo elenco que a diretoria formou para esse ano. Eu vim com esse intuito e pude dar sequência (ao trabalho que fez no seu ex-clube). É muito difícil conquistar um título, então quando a gente conquista tem que valorizar. Meu primeiro ano eu queria conquistar (troféus) para me adaptar, conhecer a história do Cruzeiro. Tive uma lesão difícil no primeiro semestre, fiquei parado, jogando com um pouco de dor. No segundo eu estava melhor, estava bem. Espero que as coisas ruins passem e eu possa chegar em 2019 renovado, e com a mesma vontade que 2018”, comentou.

Mais uma vez classificado à Copa Libertadores o Cruzeiro buscará o tricampeonato e terá rivais complicados pelo caminho, principalmente equipes da Argentina e também do Brasil. E Edílson destaca essa gana, vontade da Raposa por voltar a conquistar à América.

“Não só para nós, mas para todos os clubes brasileiros é um sonho conquistar a libertadores. o Cruzeiro não é diferente. Por ser duas vezes campeão da libertadores, vai buscar essa conquista (...) Que a gente possa brigar por títulos grandes”, ressaltou, sem deixar de falar do que pretende para o ano que vem.

“Para 2019 a gente precisa primeiro fazer uma boa pré-temporada, sem lesões, e depois, a gente se reestruturando como time, equipe, Que a gente possa fazer um grupo unido, e que a gente crie metas, objetivos para 2019”, finalizou.