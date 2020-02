Se depender do atacante Edinho, o Atlético está vacinado para não cometer contra o Campinense, o mesmo erro do duelo com Unión, de Santa Fé, na Argentina, na última quinta-feira (6), em que o Galo foi derrotado por 3 a 0, no jogo de ida da primeira fase da Copa Sul-Americana.

Um revés diante da equipe paraibana, nesta quarta, às 21h30, eliminaria o Galo já na estreia da equipe na Copa do Brasil.

"Tirar de lição a Sul-Americana, a gente tomou um gol muito rápido. Sabemos que quando tomamos um gol muito rápido, o outro time se fecha. Então, hoje no futebol está muito difícil fazer um gol. Então, temos que entrar super ligados, motivados, sabendo o que tem que fazer, e conseguir a vitória", declarou o jogador

Com a vida já complicada na Copa Sul-Americana, uma eventual eliminação na maior competição mata-mata do país ganharia um peso negativo ainda maior dentro do clube. Ciente da situação, Edinho prega atenção com a Raposa da Paraíba.

"Sabemos que seria muito ruim sair na primeira fase, por isso vamos em busca da vitória, da classificação. Sabemos que não vai ser fácil, sabemos como são esses times, eles dão a vida pela classificação. Então, temos que entrar ligados, motivados, e conseguir essa classificação que vai ser muito importante para o decorrer da temporada", disse.

Disputa

Nos seis jogos disputados pelo Atlético na temporada, o técnico Dudamel promoveu um rodízio entre os times que iniciaram jogando.

Edinho, por exemplo, foi titular em três jogos e entrou no decorrer de mais um. Na vitória por 1 a 0 sobre a URT, no último domingo, pela 5ª rodada do Campeonato Mineiro, o atacante foi titular.

Na expectativa de ganhar uma nova oportunidade diante do Campinense, o camisa 25 comentou sobre a importância de se ter um elenco encorpado para a sequência da temporada.

“Sabemos que não vamos conseguir jogar todos os jogos, isso é natural. Tem a fadiga, o desgaste bate, as viagens. Então, temos sempre que estar nos recuperando bem, comendo bem, dormindo bem, que isso via ajudar bastante. Sabemos que vai ser um ano bem longo, com várias peças, e todo mundo vai jogar. Creio que o Dudamel vai escolher a melhor opção, e quem entrar vai dar o seu melhor”.