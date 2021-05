A Copa Libertadores chega a a última semana da fase de grupos. Caso vença o Deportivo La Guaira, da Venezuela, nesta terça-feira (24), às 21h30, no Mineirão, no encerramento do Grupo H do torneio, o Atlético vai encerrar esta etapa da competição com a melhor campanha entre os 32 participantes. Já outros times brasileiros ainda buscam a vaga nas oitavas de final do torneio.

O Editor de Esportes do Hoje em Dia, Alexandre Simões, analisou as vantagens que o Galo teria com a liderança geral, e a situação dos outros times tupiniquins no campeonato.