A vitória por 3 a 1 do Atlético sobre o América de Cáli, em Barranquilla, teve como marca principal as paralisações por causa do gás que invadia o gramado, vindo do lado de fora do estádio, onde manifestantes e policiais se enfrentavam. Dentro de campo, o Galo assegurou a classificação antecipada às oitavas de final da Libertadores, e Hulk alcançou a trinca de jogos seguidos marcando pelo Alvinegro na competição. O editor de Esportes do Hoje em Dia, Alexandre Simões, fala sobre esses assuntos.