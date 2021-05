Com o técnico Cuca como um dos principais personagens da partida, Atlético faz confronto direto com o Cerro Porteño, do Paraguai, pela liderança do Grupo H da Copa Libertadores, nesta terça-feira (4), às 19h15, no Mineirão. Confira os detalhes do jogo no comentário do editor de Esportes do Hoje em Dia, Alexandre Simões.