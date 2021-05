Está chegando a hora. Atlético e América vão decidir neste sábado (22), às 16h30, no Mineirão, quem será o campeão do Campeonato Mineiro. Após o empate em 0 a 0 no jogo de ida, no Indepedência, o Galo, dono da melhor campanha da fase de classificação do torneio, tem a vantagem de atuar por um novo empate para levantar a taça. Para o Coelho, só a vitória interessa.

Além do troféu, outras marcas importantes poderão ser alcançadas no Gigante da Pampulha. Confira tudo com o Editor de Esportes do Hoje em Dia, Alexandre Simões.