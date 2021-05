O Atlético entra em campo nesta quinta-feira (13), às 21h, em Barranquilla, contra o América de Cali, pela quarta rodada do grupo H da Copa Libertadores. Mas o torcedor alvinegro também estará ligado no duelo desta quarta (12) envolvendo La Guaira e Cerro Porteño, às 21h, em Caracas. Dependendo do que acontecer nesta jornada, o Galo poderá estar classificado por antecipação. E o Editor de Esportes do Hoje em Dia, Alexandre Simões, explica essa matemática.