Artilheiro da última Série B do Campeonato Brasileiro, com 17 bolas na rede pelo Brusque, o atacante Edu prefere não colocar uma meta de gols em sua primeira temporada pelo Cruzeiro. Mas, como enfatizou, espera contribuir bastante para recolocar a Raposa na elite nacional.

“Eu não tenho metas pessoais, minhas metas são coletivas. E as conquistas individuais vêm naturalmente. Minha maior meta em 2022 é conquistar títulos e colocar o Cruzeiro na Primeira Divisão. E vou contribuir com bastante gols”, disse.

Fã de Romário, Ronaldo Fenômeno e Adriano Imperador, Edu admite que este será seu maior desafio profissional e que, por isso, fará o que for preciso para cravar seu nome na história pelo clube.

“É a camisa mais pesada que vou vestir. Vou treinar bastante, fazer o que estiver ao meu alcance para ajudar a resgatar a história do clube, colocar o Cruzeiro novamente na Série A, onde ele merece estar”, afirmou.

Embora mal veja a hora de marcar seu primeiro gol pelos celestes, não chegou a imaginar uma comemoração quando chegar a hora. “Vai ser algo muito espontâneo, não tem como prever o que vou fazer. Estou defendendo a camisa de um grande clube, estou feliz e realizado. Quando fizer gol, será uma mistura de sentimentos. Não tem como prever o que será feito na comemoração”, declarou.

Continuidade

Por fim, o atacante destacou o anseio por evolução, após uma temporada em alta no Brusque. “Realmente, fiz um ano bem positivo e sei da responsabilidade na minha vida agora, que é defender a camisa do Cruzeiro. Vou fazer de tudo para corresponder às expectativas e conseguir o objetivo principal do clube que é o de subir à Série A”, comentou.

