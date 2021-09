O lateral-direito Eduardo, do América, revelou que foi diagnosticado com um tumor ósseo. Esta é a segunda vez que o jogador, de 34 anos, enfrenta o mesmo problema. Em 2019, quando defendia a Chapecoense, ele recebeu o diagnóstico de um tumor benigno, chamado de osteoma osteóide, no osso da canela esquerda.

“Após dois meses de espera, infelizmente as notícias não são boas. Mais uma vez, terei que travar mais uma luta muito difícil em minha vida. Em 2019, fui diagnosticado com um tumor ósseo. Nos últimos dias, fiz uma biópsia e, infelizmente, tive a notícia que o tumor voltou e terei que me manter forte”, publicou Eduardo em sua conta pessoal no Instagram.

O atleta não defende o América desde 19 de julho, quando a equipe foi derrotada pelo Sport por 1 a 0. Naquela partida, ele recebeu uma pancada na tíbia esquerda. Em agosto, passou por cirurgia e está em recuperação desde então.

Contratado no início desta temporada, Eduardo disputou 11 partidas pelo Coelho.

