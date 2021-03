Um dos pedidos de Jorge Sampaoli ao Atlético, o atacante Eduardo Sasha já acumula 36 partidas e 10 gols com a camisa do Alvinegro, desde que desembarcou em Minas Gerais. Apesar de não ter sido titular absoluto com o comandante argentino, que trocou o Galo pelo Olympique de Marselha, da França, o jogador ganhou força no mercado e recebeu sondagem e consultas nos últimas dias.

De acordo com o UOL, Sasha foi procurado pelo Al-Ettifaq, da Arábia Saudita, mas a proposta feita ao Atlético não foi suficiente para a batida de martelo. Fluminense e São Paulo, que também buscam por um atacante com as mesmas características, se mostraram interessados, mas, até o momento, não fizeram oferta formal à diretoria atleticana.

Com Sasha em campo, o Atlético acumula 19 vitórias, oito empates e outras nove derrotas. De volta aos treinamentos após período de 'mini-férias', Sasha não participou dos três primeiros jogos da equipe na temporada, todos pelo Campeonato Mineiro, assim como outros 13 companheiros de elenco.

