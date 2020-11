A goleada do Atlético sobre o Flamengo, por 4 a 0, refletiu diretamente nas chances de título e também de classificação para a Libertadores do ano que vem. Derrotar um adversário direto no alto da tabela foi de fundamental importância para o alvinegro.

Para se ter ideia, na conclusão da penúltima rodada, o time comandado por Jorge Sampaoli figurava com pouco mais de 60% de chances de garantir vaga na competição intercontinental. Nesta segunda (9), os números são de 81%, de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG.

Em relação ao caneco brasileiro, também houve melhora considerável. Se ao final da 19ª rodada as chances eram de pouco mais de 15%, a vitória na abertura do returno fez com que subissem para 20%. O São Paulo, que ainda tem três jogos a menos que o líder Internacional e dois a menos que o Galo, aparece com 29%. Hoje, pelo menos para os matemáticos, é o favorito à conquista.