De moral elevado após servir a seleção de seu país pela primeira vez, o volante paraguaio Ramón Martínez retornou ao Atlético e já tem uma nova missão neste domingo (15): substituir o titular Jair, lesionado, na partida contra o Internacional, às 11h, no Independência, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Um dos destaques do Paraguai na vitória por 4 a 2 sobre a Jordânia – também foi convocado para o revés por 2 a 0 para o Japão –, Martínez tem em mente colecionar boas atuações pelo Galo para, futuramente, regressar à Albirroja.

“Quando descobri que havia sido convocado foi um dos momentos mais felizes da minha vida. E ter atuado com a camisa da seleção também foi um sentimento indescritível, um sonho de infância que se tornou realidade”, declarou o volante, autor de uma assistência no jogo contra a Jordânia.

A saga de Martínez no Galo continua neste domingo, o que pode representar mais um passo rumo à titularidade. “Vou seguir trabalhando firme e esperando as oportunidades, para, quando aparecerem, estar preparado. O Campeonato Brasileiro é muito forte, então basta uma sequência ruim para cair na tabela”, comentou.

Situação

Com 27 pontos, em oitavo lugar no Campeonato Brasileiro, o Atlético está há quatro partidas sem vencer. Caso supere o Inter por dois ou mais gols de diferença, o time alvinegro ultrapassa o Colorado, atualmente o sexto colocado, com 30 pontos e melhor saldo (6 contra 3 da equipe mineira). O Bahia, na sétima posição, com 30, também está na disputa pelo G-6. O Tricolor da Boa Terra encara o Fortaleza, no domingo, às 16h, na Fonte Nova.