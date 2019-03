Onze jogos, e poucos mais de dois meses depois da estreia na temporada, o Cruzeiro está pronto para sua primeira decisão do ano.

Segundo colocado na primeira fase do Campeonato Mineiro, o time celeste enfrenta o Patrocinense, neste sábado (23), às 19h, no Mineirão, no jogo único das quartas de final do torneio.

Após cumprir suspensão na vitória por 3 a 0 sobre a Caldense, na última quarta-feira, no Mineirão, o lateral-esquerdo Egídio deve retornar ao time no duelo com a Águia.

Em relação ao confronto, que vale uma vaga na semifinal da competição, o lateral pregou respeito ao adversário, mas fez questão de ressaltar a predileção dos jogadores pelas partidas de maior importância, como esta de sábado.

“Nós, jogadores de time grande, a hora que mais gostamos no campeonato são os momentos decisivos. Agora entrou na reta final, mas sabemos o tanto que é difícil pra gente no começo do campeonato, voltando de férias, jogando no interior, é sempre um pouco mais complicado, mas chega nessa fase tudo melhora. Então, a gente sabe da dificuldade de jogar uma partida decisiva, mas nós estamos preparados para fase final e vamos entrar também na semana de Libertadores. Estamos no caminho certo”, completou.

Egídio também comentou sobre o momento do time, que é o único entre os participantes das séries A e B do Brasileiro que ainda não perdeu na temporada.

“Estamos com o time mais solto, que já consegue fazer o que o professor manda. O que a cabeça pede o corpo já consegue responder da melhor forma, então estamos em um nível muito bom, mas sempre temos a crescer”.

