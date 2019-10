Sem ter muitos motivos para comemorar, em função da péssima fase que o Cruzeiro atravessa, o lateral-esquerdo Egídio foi homenageado, nesta quarta-feira (16), antes da partida contra o São Paulo, marcada para às 21h30, no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador recebeu, das mãos do presidente do clube, Wagner Pires de Sá, uma placa em alusão aos 200 jogos com a camisa celeste, completados no empate em 0 a 0 com o Fluminense, na última quarta-feira.

Em sua segunda passagem pela Raposa, o lateral-esquerdo conquistou o título da Copa do Brasil em 2018

Ao receber a homenagem, Egídio exaltou a marca e mirou um triunfo sobre o time paulista, que seria fundamental para a reação do time estrelado no Campeonato Brasileiro.

"A gente sabe que não é fácil, temos jogadores aqui com grandes marcas de jogos, também. Eu fico muito feliz. E para essa homenagem ficar perfeita, esperamos voltar a vencer, como estamos acostumados a sempre vencer em casa. Que essa vitória venha hoje, e que a gente saia dessa situação tão delicada. Eu tenho total confiança no nosso grupo", disse.

Aos 33 anos, o lateral está em sua segunda passagem pela Toca da Raposa II. Em 2013 e 2014, o jogador conquistou o bicampeonato do Brasileiro e o título do Campeonato Mineiro de 2014.

Ao retornar ao Cruzeiro, no início do ano passado, Egídio conquistou a Copa do Brasil de 2018 e os Estaduais de 2018 e 2019.