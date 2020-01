Com o futuro indefinido no Cruzeiro, o atacante Fred pode estar a caminho do Fluminense, clube que defendeu entre 2009 e 2016.

Apresentado no clube carioca, na tarde desta terça-feira (21), o lateral-esquerdo Egídio, companheiro do centroavante no Cruzeiro nas últimas duas temporadas, revelou a vontade do camisa 9 em voltar a defender o Tricolor das Laranjeiras, e que um acordo entre Flu e Fred estaria próximo.

“O Don (Fred) tem história aqui. Deixou legado muito bom aqui, com diversos títulos, um poder de liderança grandioso. Eu tenho falado com ele todos os dias. E o que tenho passado são só coisas boas que tem no ambiente, no clube. Ele conhece muito os funcionários aqui. Os funcionários o adoram, ele adora os funcionários. Ele ama esse clube e tem muita vontade de voltar. Falou que precisa resolver detalhezinho com o Cruzeiro (para voltar ao Flu). Aguardamos aqui, o presidente mostrou que tem interesse na volta dele. Esperamos que dê tudo certo, que ele volte e que seja aquele Fred que foi no Fluminense. Ficarei na torcida para que ele volte para cá e que ajude da melhor forma possível”.

No último domingo, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que é amigo pessoal de Fred, confirmou que tem interesse na contratação do jogador, mas que só iniciaria as tratativas após o atacante definir a sua situação com o Cruzeiro.

Com um dos maiores salários da Raposa, Fred e seus representantes se reuniram três vezes com a diretoria do clube estrelado para tentar chegar a um acordo.

Na semana passada, o presidente do conselho gestor do Cruzeiro, Saulo Fróes indicou a iminente saída de Fred, afirmando que o atacante não mostrou interesse na proposta de readequação salarial oferecida pela Raposa.

Com a indefinição em relação ao seu futuro, o camisa 9 foi liberado das atividades na Toca da Raposa II e está fora da estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro, marcada para esta quarta-feira (22), às 21h30, no Mineirão, contra o Boa Esporte.