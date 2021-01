Secar a Chapecoense neste domingo (17) será "dever de casa" para jogadores e comissão técnica do América. Líder da Série B do Campeonato Brasileiro, com 68 pontos conquistados, o Coelho torcerá por um tropeço do time Condá contra o Vitória, na Bahia, para seguir no topo da tabela e cada vez mais perto do tricampeonato da Divisão de Acesso. Os catarinenses têm 66 pontos até o momento.

Após o tropeço desta sexta-feira (15), quando empatou por 1 a 1 com o Botafogo-SP, a equipe comandada por Lisca deixou de abrir vantagem maior para a única concorrente pelo caneco da Segundona. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, as chances de dar a volta olímpica são de 58,8%, contra 41,2% da Chape

Caso o rubro-negro baiano faça o dever de casa no Barradão e vença o atual vice-líder, os números serão mais generosos ainda para o América. Cabe lembrar que faltarão apenas mais três jogos para o encerramento da competição.

Na próxima terça-feira (19), o Coelho encara o Brasil de Pelotas, no Sul do país. A partida está marcada para às 16h no Bento Freitas.