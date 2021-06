E o maestro reencontrou o caminho das redes. Líder de assistências do Atlético na temporada - cinco, contabilizando o passe para o gol de Hyoran nesta quarta-feira (2) -, Nacho voltou a deixar sua marca com a camisa do Galo. Ao anotar o segundo tento sobre o Remo, após jogadaça de Hulk, aos 46 minutos do primeiro tempo do duelo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, o argentino deu fim a um tabu de quase dois meses.

A última vez que havia feito gol foi no dia 4 de abril, no triunfo por 3 a 1 em cima do América, pelo Campeonato Mineiro. Naquela ocasião, marcou duas vezes.

De lá para cá, prevaleceu a veia de garçom. Ele, que somava duas assistências até aquele clássico, deu mais três passes a gol, chegando a cinco na temporada, até agora.

O embate com o Remo segue em andamento.