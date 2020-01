Em seu Instagram oficial, o Atlético publicou uma imagem que “transformava” Dudamel no Professor da série "La Casa de Papel". A alusão tinha como propósito mostrar que o novo treinador do Galo é um estrategista, tal como o personagem do seriado espanhol, mas apenas dentro do universo do futebol.

Durante a apresentação do treinador na Cidade do Galo, na tarde desta quarta-feira (8), o novo comandante alvinegro aproveitou a deixa para enfatizar qual seu estilo de jogo e o que o torcedor pode esperar da equipe sob sua tutela.

“Uma mescla, uma combinação. Em minha carreira como jogador, pude aprender muito com meus treinadores, venezuelanos, colombianos, argentinos, iugoslavos... Isso me permitiu ter uma cultura futebolística tática muito ampla”, destacou.

“Na parte tática, tenho muito da escola colombiana, uma escola que deu muitos resultados. Da europeia, absorvi a intensidade, o profissionalismo, o trabalho”, complementou ele, que defendeu times como Deportivo Cali, Millonarios e América de Cali, na época em que era goleiro.

Após a entrevista coletiva, Dudamel comandaria sua primeira atividade à frente do elenco. (Colaborou Hugo Lobão)