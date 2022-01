Novo técnico do Atlético, Antonio “El Turco” Mohamed desembarcou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte na manhã deste domingo (16). O treinador argentino prometeu muito trabalho para que o clube siga conquistando títulos, como fez na última temporada sob o comando de Cuca.

“Estou muito feliz de estar aqui e pela oportunidade de dirigir um grande da América. Sabemos que teremos muito trabalho para seguir as conquistas de títulos que Cuca alcançou em 2021. Estou muito feliz de estar aqui e, a partir de amanhã, vamos trabalhar”, afirmou.

"El Turco" Mohamed assinou contrato com o Atlético até o fim da temporada 2022

Nesta segunda-feira (17), “El Turco” comandará seu primeiro treinamento na Cidade do Galo, na reapresentação do elenco para a temporada 2022. A estreia será no dia 26, às 19h, diante do Villa Nova, em Nova Lima, pelo Campeonato Mineiro.

O primeiro jogo em casa será em 29 de janeiro, contra o Tombense, no Independência. Já a disputa do primeiro título acontecerá em 20 de fevereiro, quando o Galo enfrentará o Flamengo na Supercopa do Brasil, em jogo único.

Trajetória de “El Turco” até chegar ao Galo

“El Turco”, de 51 anos, assinou contrato com o Atlético até o fim de 2022. Ele estava sem clube desde novembro de 2020, quando encerrou sua última passagem pelo Monterrey, do México.

O Galo será o primeiro clube brasileiro a ser comandado pelo treinador argentino. Em clubes de seu país, conquistou a Copa Sul-Americana pelo Independiente.

Já no futebol mexicano, “El Turco” foi tricampeão da Liga Mexicana, com títulos em 2012, 2014 e 2019, por Tijuana, América e Monterrey. Ele ainda levou a Copa Mexicana duas vezes pelo Monterrey, em 2017 e 2020.

O novo treinador do Atlético tem ainda um terceiro lugar no Mundial de Clubes da Fifa de 2019. Na semifinal, o Monterrey, sob seu comando, caiu diante do Liverpool, da Inglaterra, por 2 a 1, ao sofrer um gol de Roberto Firmino aos 46 minutos do segundo tempo.