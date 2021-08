Diego Costa já está em Belo Horizonte. Após ser anunciado oficialmente no último sábado (14), o atacante desembarcou na manhã desta terça-feira (17) no aeroporto da Pampulha. No encontro com membros da diretoria do Atlético, ele firmará contrato com o clube até dezembro de 2022.

Durante a madrugada e a manhã desta terça, o Alvinegro divulgou, por meio de suas redes sociais, imagens e informações do jogador chegando a Guarulhos e, de lá, viajando para a capital mineira. Nas fotos, o avante estava devidamente trajado com camisa e boné com a inscrição Galo na Veia e uma máscara alusiva ao Galo Volpi.

Nos posts divulgados, o avião que trazia o atacante aterrissou em Guarulhos por volta das 6h, e o embarque para BH foi feito pouco antes das 7h.

E antes das 8h, já pisava em solo mineiro, no aeroporto da Pampulha.

Diego Costa deve fazer um pronunciamento sobre essa nova etapa de sua carreira ainda nesta terça.