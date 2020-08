Um dos jogadores de confiança do técnico Jorge Sampaoli no Atlético, o meia Hyoran quer seguir com o pé calibrado e, assim como fez contra o Corinthians, duelo em que marcou dois gols na vitória por 3 a 2, de virada, e prestigiado com o comandante argentino.

Entrevistado nesta sexta-feira (14) pelo canal Band Sports, o jogador de 27 anos afirmou que está se sentindo mais útil no alvinegro do que já foi no Palmeiras, dono de seus direitos econômicos. Ele está emprestado ao Galo até o fim desta temporada e foi trazido pelo ex-diretor executivo Rui Costa.

De acordo com Hyroan, as palavras de Sampaoli no intervalo do duelo contra o Timão, quando o time estava perdendo por 2 a 0, foi fundamental para a surpreendente virada na volta.

"Sampaoli deu um ânimo a mais para a gente. Disse que estávamos fazendo um bom jogo, mas que precisávamos melhorar o último passe e também a finalização. Disse que era para a gente acreditar até o final. Foi o que fizemos e as coisas aconteceram de forma extraordinária", contou o jogador.

Em relação ao 'rodízio' implementado no elenco, Hyoran destaca que esta característica do treinador já é bem assimilada pelo grupo atleticano.

"Estamos nos adaptando bem. Já entendemos a forma dele trabalhar. Ele pode mudar a escalação do dia para a noite. Ele muda em função do adversário, às vezes pela característica do jogo, ou por um rodízio de descanso. Isso é importante para que todos se sintam importantes no elenco e, verdadeiramente, estão sendo", destacou.

"Geralmente, ficamos sabendo quem vai jogar na preleção. Para nós é diferente agora, mas isso está fazendo que todos os jogadores do elenco fiquem prontos para jogar. Tivemos uma conversa com o preparador físico e ele nos disse para sempre ficarmos preparados, pois o Sampaoli dorme com uma ideia na cabeça, no outro dia pode mudar", finalizou.

Neste domingo (16), o Atlético volta a campo a partir das 11h, no Mineirão, para encarar o Ceará. Com duas vitórias, a equipe mineira está invicta no Campeonato Brasileiro. Na Era Sampaoli, são 7 jogos, com seis vitórias e um empate.