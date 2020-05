Contratado para ser o "homem do futebol" no Atlético, o executivo Alexandre Mattos deixou sua marca no mercado da bola. Belo-horizontino, o cartola de 43 anos ocupa a chamada "prateleira de cima" no Brasil e, inclusive, é considerado o melhor da função por um dos melhores técnicos do país.

Durante entrevista concedida nesta segunda-feira (4) a setoristas do alvinegro, Cuca não poupou elogios ao ex-companheiro de trabalho no Palmeiras. Campeão da Libertadores pelo Galo, o comandante afirma que Mattos ajudará e muito o clube daqui para frente.

"O Alexandre Mattos é um cara que vai entrar no grupo de jogadores e faz parte. Ele vive. É jovem e super dinâmico. Ele foi o melhor diretor de futebol que tive em termos de ser rápido e buscar jogador, de conhecer mercado e de ter a confiança dos caras. Os empresários confiam muito nele", comenta Cuca.

"Ele tem um poder de persuasão em cima do jogador muito grande. Ele vai lá no Mina, na Colômbia, e diz que ele indo bem no Palmeiras, ele vai para o Barcelona. O jogador acredita e vê que dá certo. Ele tem este poder de construir um projeto. Ele vai ajudar muito o Galo, não tenho dúvida", finaliza.