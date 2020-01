Que o jeito exigente do técnico Rafael Dudamel já está implementado no Atlético, não é segredo para quase ninguém mais. Contudo, o que o torcedor do clube alvinegro e também a mídia ainda querem saber é como os atletas têm assimilado a postura do comandante venezuelano que, nesta quinta-feira (16), completa 10 dias em Belo Horizonte.

Capitão da equipe e bastante experiente, o zagueiro Réver foi o entrevistado do dia na Cidade do Galo e, como não poderia ser diferente, acabou questionado sobre como tem sido a rotina desde que o ex-técnico da Seleção da Venezuela iniciou o trabalho com o elenco, visando dar alegrias ao torcedor nesta temporada.

"A reformulação é sempre necessária a partir do momento que você não obteve os resultados necessários dentro da temporada. O Atlético buscou peças novas, uma comissão nova, então espero que tenhamos o sucesso que não tivemos no ano passado. Temos visto uma mudança de postura, principalmente dos atletas com o novo comandante, que faz uma exigência muito grande. Espero que colhamos os frutos", comenta Réver sobre o "novo" Atlético que está sendo montado.

"Todos estão ansiosos para ver o que ele está implantando no Atlético. O que tem motivado muito ele é este calor que a torcida tem depositado nele, desde a chegada. Ele está muito motivado também por ser um venezuelano assumindo um grande clube brasileiro. Está dando liga, pelo o que estamos sentindo nos treinamentos", acrescenta.

Fazendo mistério, assim como os demais entrevistados no Centro de Treinamentos, Réver deu poucos detalhes sobre o novo comandante. Porém, soltou algumas dicas aos curiosos.

"Não dá para falar muita coisa. Tem tudo para dar certo, o treinador está fazendo do time a sua cara, a sua maneira de jogar. Todos estão assimilando muito bem. Os onze que vão iniciar a partida na terça-feira serão os que estão melhores fisicamente. Ele vai mudar bastante o Atlético da última temporada", revela o capitão.

"Disciplina ela cabe em qualquer lugar e a todo momento. Ele chegou mudando muitas coisas. Temos que mudar nosso conceito e ajudar eles também que estão vindo de uma escola totalmente diferente da brasileira. Vamos caminhar de acordo com a necessidade e com o que ele nos pede", finaliza.

O Atlético estreia em 2020 na próxima terça-feira (21), quando encara o Uberlândia, no Triângulo Mineiro, pela rodada inicial do Estadual.