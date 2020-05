Após ficarem 62 dias em isolamento, devido à pandemia do novo coronavírus, os jogadores do Atlético e parte da comissão técnica se reapresentaram nesta terça-feira (19) na Cidade do Galo, para um reinício repleto de medidas de proteção para evitar o contágio do vírus que assola os quatro cantos do planeta e que fez a bola parar de rolar.

Antes pejorativo, o termo "mascarado" - que se remete à pessoa metida ou algo similar - deu lugar à precaução e responsabilidade. E foi assim que os atletas e demais funcionários chegaram em Vespasiano para matar saudade do trabalho.

