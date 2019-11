A grande dúvida de Vagner Mancini para fechar o elenco atleticano que jogará contra o Corinthians, neste domingo (1), às 18h, no Independência, está no meio-campo.

Como o time não sofreu nenhuma baixa após empatar em 1 a 1 com o Bahia, em Salvador, mesmo com tantos jogadores pendurados com dois cartões amarelos, Mancini, no mínimo, poderia repetir a mesma formação.

Mas como o volante Zé Welison cumpriu suspensão e Elias, também volante, foi liberado pelo Departamento Médico, devido a uma lesão muscular na coxa direita, as possibilidades de composição no setor se ampliam.

No jogo anterior, Jair e Luan foram os homens de contenção, mas nenhum conseguiu terminar a partida, já que o primeiro vinha de contusão e Luan se esforçou muito em campo.

A possibilidade de começar com Zé Welison e Elias é grande, deixando Jair para o segundo tempo. Enquanto Luan poderá ir para um dos lados do campo, sua posição habitual.

Chará também foi relacionado. Ele não vinha jogando deste 29 de setembro, quando sofreu um estiramento no músculo anterior da coxa direita, na partida contra o Ceará. Não deverá estar entre os titulares deste domingo, porém.

O Atlético deverá entrar em campo com Cleiton, Patric, Réver, Igor Rabello, Fábio Santos, Zé Welison, Elias (Jair), Cazares, Luan (Marquinhos), Otero e Di Santo.