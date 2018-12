No sorteio da Copa Libertadores no Paraguai, na noite de segunda-feira (17) dirigentes do futebol brasileiro estiveram no mesmo recinto. Entre eles, Marques e Rodrigo Caetano, representantes de Atlético e Internacional. Um possível encontro que pode ter acelerado uma questão: o interesse colorado no volante Elias.

A informação foi divulgada pelo site Globoesporte.com. Segundo apuração do Hoje em Dia, a direção do Internacional quer o Elias por empréstimo, e o Atlético já evidenciou, nos bastidores, quais jogadores do Beira-Rio poderiam compor uma possível troca. Os alvos do Galo seriam William Pottker e Zeca, atacante e lateral-esquerdo, respectivamente.

Por outro lado, o Internacional gostaria de envolver Camilo na troca. O meia-atacante, reserva da equipe terceira colocada no Campeonato Brasileiro, tem contrato só até o meio do ano. Tema que pode ser uma preocupação ao Galo com Elias, uma vez que o vínculo do jogador é até janeiro de 2020. Ou seja, em julho ele seria passivo de pré-contrato com outra equipe, em caso de não renovação.

Transferido junto ao Sporting-POR em fevereiro de 2017, Elias foi a grande contratação de Daniel Nepomuceno no último ano de mandato. Custou R$ 8,4 milhões por 70% dos direitos econômicos. Oscilante no quesito "aprovação da torcida", o jogador tem 111 jogos e 19 gols marcados com a camisa 7 alvinegra.