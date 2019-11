O Atlético tem um desfalque certo para o clássico de domingo (10), contra o Cruzeiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Elias, que deixou a partida contra o Goiás com dores na coxa, teve diagnosticada lesão e, já em tratamento, não será opção do técnico Vagner Mancini para o embate contra a Raposa.

Outro que pode desfalcar o alvinegro é o meia Marquinhos, destaque na partida contra o Esmeraldino na última quarta (6). Com incômodo na coxa, conforme noticiou o Super FC, ele ainda está sendo avaliado pelo departamento médico do clube e não tem a presença garantida para o confronto marcado para às 16h, no Gigante da Pampulha.

Já o volante Jair, que se recuperou de lesão e que já passou pelo processo da transição (departamento médico/campo), pode ser relacionado. Contudo, o clube não informa se o jogador estará na lista de Mancini para tentar desbancar o maior rival, mandante nesta rodada.