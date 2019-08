Com o vínculo junto ao Atlético vencendo até o fim deste ano, o volante Elias já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. No entanto, o meio-campista do Galo já manifestou o interesse de permanecer no clube alvinegro.

Na noite dessa terça-feira (20), após o triunfo sobre o La Equidad, no Independência, pela Sul-Americana, Elias admitiu que as tratativas continuam e reiterou o desejo de continuar vestindo preto e branco.

“Se eu não quisesse ficar, não estaria nem conversando com o Atlético. Meu pai (Eliseu Trindade, pai e agente de Elias) está conversando com o Rui (Costa, diretor de futebol do Galo). É ter calma. Não estou conversando com nenhum clube, só com o Atlético”, relatou.

Pelo Atlético, Elias computa 149 partidas, 24 gols e um título (Mineiro de 2017).