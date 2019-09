Além de adiar o sonho do tricampeonato consecutivo da Copa do Brasil, a derrota por 3 a 0 para o Internacional, nessa quarta-feira (4), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, gera um grande impacto nos cofres da Raposa.

A eliminação para o Colorado faz com que o clube celeste deixe de arrecadar uma quantia milionária em premiações no torneio.

Caso avançasse à decisão da competição, a equipe celeste ganharia no mínimo mais R$21 milhões, correspondentes ao vice-campeão.

Se levantasse a taça, o Cruzeiro embolsaria R$52 milhões, que somados ao R$12,35 milhões que o time já ganhou por ter chegado às semifinais, gerariam a soma de R$64,35 milhões de prêmio.

Orçamento

No orçamento prévio elaborado pela diretoria do clube, estava prevista uma arrecadação de cerca de R$90 milhões em premiações esportivas no ano de 2019.

Além dos R$12,5 milhões relativos à Copa do Brasil, a Raposa recebeu R$16,2 milhões pela sua participação na Copa Libertadores, onde foi eliminada nas oitavas de final.

Caso o Campeonato Brasileiro terminasse neste momento, o Cruzeiro teria direito a receber R$11 milhões, que são destinados ao 16º colocado, atual posição da equipe celeste na tabela de classificação.

Vale lembrar que o Campeonato Mineiro, competição em que o clube estrelado foi campeão no primeiro semestre, não prevê uma bonificação ao vencedor.