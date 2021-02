O meia Nacho Fernández, de 31 anos, deve mesmo ser anunciado como reforço do Atlético em breve. Uma das principais peças do River Plate, da Argentina, o jogador acompanhou a derrota do atual time para o Estudiantes, por 2 a 1, e, de acordo com informações vindas do país hermano, já em despedida.

"Cereja do Bolo" para o meio de campo atleticano, Nacho deixou clara a intenção de defender o clube mineiro e, neste momento, faltam pequenos detalhes para que o martelo seja batido. Em entrevista ao Diário Olé, o maior da Argentina, o diretor-executivo Rodrigo Caetano rasgou elogios ao atleta, o qual já havia tentado contratar quando trabalhava no Internacional.

Minha admiração pelo futebol do Nacho Fernández e por ele mesmo é imensa”, destacou Caetano. A vinda do argentino, inclusive, não depende da permanência de Jorge Sampaoli. O treinador, ao que tudo indica, deve aceitar a proposta do Olympique de Marselha.

Dono de 70% do passe de Nacho, o River Plate espera receber cerca de 6 milhões de dólares, livres de impostos, para que o martelo seja batido. Ainda em negociações com o Atlético, a expectativa é de que o martelo seja batido ainda no início da semana.