Em seu melhor momento na temporada, o Cruzeiro tem mais um importante desafio pelo Campeonato Mineiro.

Neste domingo (18), a Raposa encara o Pouso Alegre, no estádio Manduzão, no Sul de Minas, pela 10ª rodada da competição.

Embalado pelas quatro vitórias consecutivas, o time celeste busca o triunfo para garantir a classificação às semifinais da competição com uma rodada de antecedência.

Com 17 pontos, na terceira colocação, a equipe estrelada também quer retomar a vice-liderança, assumida pelo América, que venceu o Coimbra, no último sábado, e chegou aos 19 pontos.

Já o Pousão livre de qualquer risco de rebaixamento, ocupa a oitava colocação, com 12 pontos, ainda com pequenas chances de classificação.

Os times

As baixas do time celeste para o duelo serão o atacante William Pottker, expulso no clássico contra o Atlético, na última rodada, e o volante Jadson, advertido com o terceiro cartão amarelo no mesmo jogo.

Como nenhum dos dois têm sido titular nos últimos jogos, a tendência é de que o técnico Felipe Conceição mantenha os 11 iniciais das duas últimas partidas.

Caso opte em fazer alterações na equipe, o motivo seria um possível desgaste físico de algumas peças.

Do lado do time de Sul de Minas, o técnico Emerson Ávila não tem desfalques por lesão ou suspensão.

A novidade fica por conta do retorno do atacante Matheus Sousa, que volta a ficar à disposição, após cumprir suspensão automática na última rodada, e deve entar na equipe na vaga de Erick.

A FICHA DO JOGO

POUSO ALEGRE

Cairo; Lucas Rodrigues, Lucas Rocha, Guilherme Paraíba e Robson; Leandro Salino, Arilson, Matheus Roldan e Andrei; Matheus Sousa e Paulo Henrique. Técnico: Emerson Ávila

CRUZEIRO

Fábio; Cáceres, Ramon, Weverton e Matheus Pereira; Adriano, Matheus Barbosa e Marcinho; Airton, Bruno José e Rafael Sóbis. Técnico: Felipe Conceição

DATA: 18 de abril de 2021

HORÁRIO: 11h

ESTÁDIO: Manduzão

CIDADE: Pouso Alegre

MOTIVO: 10ª rodada da fase classificatória do Módulo I do Campeonato Mineiro

ARBITRAGEM: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira, auxiliado por Frederico Soares Vilarinho e Magno Arantes Lira

TRANSMISSÃO: Premiere