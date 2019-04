A polícia de Turim prendeu nesta segunda-feira (15) cinco torcedores armados do Ajax, que viajaram para a cidade italiana a fim de assistir, nesta terça, ao jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa entre Juventus e a equipe da Holanda.



Com uma mensagem no Twitter, o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, revelou as prisões em uma estrada próxima à cidade italiana. "Lutamos contra todo tipo de violência dentro e fora dos estádios. Estes delinquentes não devem voltar a entrar em um estádio de futebol", comentou.



Lottiamo contro ogni tipo di violenza fuori e dentro gli stadi, certi DELINQUENTI non devono più mettere piede in un campo di calcio!

Grazie alla Polizia di Torino e niente partita per i teppisti olandesi.https://t.co/Y2e9imJgJz — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 15 de abril de 2019

Os policiais italianos interceptaram um ônibus vindo da Holanda, no qual os cinco torcedores carregavam bengalas e petardos. Eles foram presos imediatamente e serão proibidos de entrar em qualquer recinto esportivo na Itália.



Na semana passada, a polícia de Amsterdã prendeu 105 torcedores da Juventus antes do início do jogo entre Ajax e Juventus, na Holanda, pelo jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. A corporação informou que dois grupos de torcedores da equipe de Turim foram presos após revistas, nas quais acabaram sendo encontrados fogos de artifício, paus, sprays de pimenta, chaves de fenda e um martelo.



Um primeiro grupo, com cerca de 46 torcedores da Juventus, foi revistado em uma estação de metrô. O segundo grupo, de 61 pessoas, foi detido nas proximidades do estádio, a Johan Cruijff Arena, em Amsterdã.