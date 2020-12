A expectativa do retorno do atacante Diego Tardelli, recuperado de delicada cirurgia no tornozelo esquerdo, ficou para 2021. Fora da lista dos relacionados para o duelo contra o Coritiba, último do Atlético em 2020, o camisa 9 terá nova oportunidade apenas a partir da próxima temporada.

A última vez que Tardelli foi relacionado para um jogo do Galo, a única desde que retornou ao alvinegro, foi na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no clássico do Estadual desde ano em 7 de março; nesta partida o jogador de 35 anos participou de 20 minutos.

Como a partida contra o Santos, válida pela 27ª rodada, foi adiada para 27 de janeiro, já que o Peixe está envolvido nas semifinais da Libertadores, a próxima oportunidade de Tardelli será no dia 11, quando o Galo encara o Red Bull Bragantino. No dia do duelo, ele completará 310 desde que entrou em campo pela última vez para um jogo oficial.