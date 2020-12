Há exatos 35 anos, chegava ao fim o mandato de Elias Kalil, um dos presidentes mais icônicos da história do Alvinegro. Assumindo o clube em 1980, o pai do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), o ex-mandatário foi o responsável por iniciar a trajetória da família no Galo.

Em seis anos, Elias acumulou cinco conquistas do Estadual pelo Atlético. Em sua administração, inclusive, foi o responsável também pela compra da primeira área que, atualmente, abriga a Cidade do Galo, um dos melhores Centros de Treinamentos do mundo.

Mineiro de Belo Horizonte, Elias Kalil nasceu em 30 de janeiro de 1930, filho de imigrantes sírios Moisés Kalil e Amélia Salum Kalil. Era o segundo de cinco irmãos, Helena, Leila, Roberto e Léa. Fundador das empresas Erkal e Fergikal Engenharia Ltda., no ramo da construção pesada, morreu em 21 de setembro de 1993, aos 63 anos. Além da presidência do Atlético, foi também diretor do clube de 1965 a 1967.