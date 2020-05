O segundo dia de treinos na Toca II colocou nesta quarta-feira (27) os jogadores do Cruzeiro em contato com bola pela primeira vez após o retorno das atividades. Os trabalhos ainda terão como predominância o aspecto físico, mas divividos em grupos os jogadores estiveram no gramado do centro de treinamento para atividades acompanhadas da comissão técnica de Enderson Moreira.

A pandemia do coronavírus mudou completamente a rotina dos jogadores no CT. Treinos, por precaução, são realizados em horários diferentes para evitar aglomeração de jogadores. E quem quer aproveitar bem esse período é um reforço que chegou em 2020 e pouco jogou com a camisa do Cruzeiro.

"Fiquei um tempo treinando à parte no começo do ano até chegar aqui no Cruzeiro e para mim é muito importante fazer uma pré-temporada e aproveitar todos os fatores para a retomada do futebol. Todos vão começar praticamente do zero, do início, todo mundo igual, crescendo junto com o grupo e isso para mim vai ser muito importante", analisou o experiente volante Jean.

Há regras atuais que alteraram completamente os modos e costumes dos jogadores. Um exemplo disso é o não uso do vestiário como antigamente.

"A gente brinca que está igual pelada, jogo de brincadeira, em que você joga bola e volta para a casa, sem poder ir para o vestiário, sem tomar banho. Com a roupa que você veio, você volta para casa. Está bem diferente, bem novo, mas o mais importante é que podemos voltar a trabalhar, fazer aquilo que a gente mais gosta e aos poucos eu tenho certeza de que os jogos vão voltar também", comentou.

Os jogadores estão orientados a não dar carona para ninguém durante o trajeto de ida e volta para a Toca II, chegar ao centro de treinamentos já com a roupa de treino e irem embora logo após a atividade. Tudo para minimizar os riscos de contágio no grupo e cumprir o protocolo sanitário criado pelo departamento médico e autorizado pela Prefeitura de Belo Horizonte.

Cuidados em casa, com os familiares na residência, também são recomendações do clube neste momento de indefinições quanto ao retorno do calendário do futebol no Brasil.